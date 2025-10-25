Tenía permiso de REPROCAM, pero le encontraron una plantación de marihuana

Efectivos policiales realizaron un allanamiento en el Barrio Luján de Albardón, inicialmente motivado por una denuncia de amenazas y lesiones. Sin embargo, el operativo culminó con el secuestro de una gran cantidad de plantas de marihuana, poniendo el foco en el uso indebido de las autorizaciones de cultivo medicinal (REPROCANN), informó la Policía.

Personal de la Comisaría 18ª, en colaboración con la Unidad Fiscal de Delitos Genéricos, allanó un domicilio en el marco de una causa contra un ciudadano identificado como Cañizares. Sin embargo, en el fondo de la propiedad, los efectivos descubrieron un invernadero y un secadero destinados al cultivo de cannabis, lo que obligó a convocar a la Dirección de Drogas Ilegales.

La dueña de la vivienda presentó una credencial del Registro del Programa de Cannabis (REPROCANN), que habilita el cultivo controlado para uso medicinal. Si bien esta autorización permite la tenencia de hasta nueve plantas en floración, la policía constató un número significativamente mayor.

Ante el exceso, la Unidad Fiscal Federal de turno dispuso el secuestro de todos los elementos relacionados con el cultivo ilegal. El inventario final incluyó: 48 plantas de marihuana de dos metros de altura, 47 plantines, 13 gramos de cogollo, 400 gramos de hojas secas, una balanza digital y un frasco con sustancia líquida y hojas secas. En total, se incautaron 95 ejemplares de cannabis entre plantas maduras y plantines.

La investigación por infracción a la Ley de Drogas ha quedado en manos de la Justicia Federal, que deberá analizar las pruebas y determinar las responsabilidades legales. Este caso subraya la complejidad de regular el cultivo de cannabis en el país y el compromiso de la Policía de San Juan en el control de este tipo de delitos.