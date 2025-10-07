Tensión en el Médano por un incendio muy cerca de varias viviendas
Lo que habría provocado las llamas fue la explosión de transformadores, lo que generó preocupación entre los vecinos.
Sobre el mediodía de este martes 7 de octubre, se conoció una situación desesperante que se dio en el Médano de Oro. Se trata de un incendio de grandes dimensiones, el cual se originó en una zona cercana a varias viviendas.
Según lo que informaron testigos, el siniestro se habría originado por la explosión de transformadores que están colocados en las inmediaciones de Calle 8 y Belgrano. Esto no sólo inició las llamas, sino que dejó sin servicio eléctrico a los vecinos.
El fuego comenzó a avanzar rápidamente, por lo que quienes escucharon el estallido y vieron lo que ocurría llamaron a Emergencias. Esto permitió que no sólo personal del destacamento de Bomberos de la Policía de San Juan actuaran en el lugar, sino también especialistas de Bomberos Voluntarios de Rawson.