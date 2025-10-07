Sobre el mediodía de este martes 7 de octubre, se conoció una situación desesperante que se dio en el Médano de Oro. Se trata de un incendio de grandes dimensiones, el cual se originó en una zona cercana a varias viviendas.

Según lo que informaron testigos, el siniestro se habría originado por la explosión de transformadores que están colocados en las inmediaciones de Calle 8 y Belgrano. Esto no sólo inició las llamas, sino que dejó sin servicio eléctrico a los vecinos.

El fuego comenzó a avanzar rápidamente, por lo que quienes escucharon el estallido y vieron lo que ocurría llamaron a Emergencias. Esto permitió que no sólo personal del destacamento de Bomberos de la Policía de San Juan actuaran en el lugar, sino también especialistas de Bomberos Voluntarios de Rawson.