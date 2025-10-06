Un curioso episodio sucedió en el barrio Fronteras Argentinas, ubicado al este del centro de Jáchal. Esto se debe a que un grupo de niños que jugaba en el espacio público del complejo habitacional halló un objeto sospechoso en un tacho de basura. Uno de los menores, sin medir el peligro, lo levantó y lo llevó hasta la casa de uno de ellos.

De acuerdo con información extraoficial, los padres del menor advirtieron rápidamente que el elemento tenía las características de un artefacto explosivo, aparentemente una granada, y dieron aviso inmediato a la Policía.

Minutos más tarde, personal de la Comisaría 21°, de Policía Científica y del Destacamento N°2 de Bomberos arribó al domicilio e inició un operativo de prevención para asegurar la zona y resguardar a los vecinos.

Fuentes policiales informaron el caso quedará en manos de personal especializado en explosivos, también perteneciente a la fuerza provincial, para determinar el estado y la peligrosidad del artefacto.