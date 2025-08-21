Una situación generó una gran conmoción en el departamento Jáchal durante las últimas horas. Se trata de que un menor de edad habría llevado un arma lista para disparar a su escuela, donde habría amenazado a sus compañeros.

Todo sucedió en las inmediaciones de la Escuela General San Martín, donde un alumno de 11 años habría llevado un arma de fuego cargada a la institución. Sumado a esto, también tendríaa en su poder algunos cuchillos.

Con estos elementos habría amedrentado a otros estudiantes, los cuáles le confesaron a sus padres lo que había ocurrido. Estos adultos rápidamente realizaron la denuncia con el fin de que las autoridades actúan rápidamente para evitar una tragedia.

En ese sentido, al enterarse de la situación, la directora del establecimiento convocó a una reunión a las 13:30 de este jueves 21 de agosto para hablar acerca de este hecho.