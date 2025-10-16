Un principio de incendio generó alarma este miércoles por la noche en pleno centro de Pocito. Según informaron fuentes policiales, el hecho ocurrió alrededor de las 20:00 en calle 11, al Este de Aberastain, frente al supermercado Leiva.

Las llamas se originaron en el cableado eléctrico de la zona y rápidamente encendieron la preocupación de los vecinos y clientes que se encontraban en el lugar.

Por precaución, las personas que estaban dentro del comercio fueron evacuadas por una salida trasera, mientras los bomberos trabajaban para controlar la situación.

El personal del cuartel actuó durante aproximadamente 30 minutos para sofocar el fuego, utilizando la técnica de chorro intermitente debido a que los cables afectados eran de alta tensión.

Una vez extinguido el foco ígneo, arribó personal de la empresa Naturgy para realizar las reparaciones necesarias y restablecer el servicio en condiciones seguras. Afortunadamente, no se registraron personas heridas ni daños materiales de consideración.