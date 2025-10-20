Se vivió una situación sumamente tensa en el departamento Albardón en las últimas horas. Lo que ocurrió fue una gresca familiar entre varias personas, en donde una de ellas tomó un arma de fuego para amedrentar a los presentes.

Este episodio tuvo lugar en el barrio Las Lomas, cuando varios integrantes de una misma familia comenzaron a discutir. La tensión fue creciendo con el paso de los minutos, hasta que todo escaló al siguiente nivel de violencia.

Uno de los presentes, un hombre adulto de apellido Paéz, sacó un arma fuego para amenazar a los demás. Se trataba de un revólver calibre 38 que el sujeto tenía en su poder. Todo esto derivó en un llamado al 911 que permitió que efectivos policiales intervinieran.

Las autoridades pudieron detener a Páez y secuestrar tanto su arma como una vaina servida. Por más que él había intentado esconderlas en el techo de la vivienda de un familiar, los uniformados la encontraron. Actualmente el detenido está vinculado a una causa por el delito de Portación de arma de fuego de guerra sin la debida autorización legal.