Un escenario realmente macabro fue el que se encontraron las personas que estaban circulando por la Ruta 20, a la altura de Las Chacritas, por la noche del pasado domingo. En ese momento, un ciclista colisionó de frente con un camión y prácticamente su cabeza desintegró contra el asfalto.

En las últimas horas trascendió una imagen que es realmente brutal y no apta para personas sensibles. La fotografía fue tomada por testigos que circulaba por la zona en un colectivo, el cual se detuvo a un costado de la mencionada ruta.

En la misma se pueden apreciar las gravísimas lesiones que sufrió Jorge Ariel Elizondo de 50 años de edad, las cuáles ocasionaron su fallecimiento instantáneo.

Por este caso se encuentra detenido el conductor del camión contra el que chocó el difunto, en el cual estaban trasladando logística del Turismo Carretera. Se trata de Oscar Alberto Merello, un hombre oriundo de Concepción del Uruguay, quien tuvo una crisis de nervios al ver el estado en el que quedó el cuerpo de Elizondo.