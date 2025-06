Tiene 7 hijos y su casa se incendió: "no quedó nada"

Una familia del departamento Sarmiento, en el sur de San Juan, sufrió la pérdida total de su vivienda tras un voraz incendio ocurrido este martes. El hecho tuvo lugar en una casa ubicada sobre la Ruta 162, entre el barrio Norte y la calle Maurín, a unos dos kilómetros de la villa cabecera de Media Agua.

Afortunadamente, ninguno de los integrantes del hogar se encontraba en el lugar al momento del siniestro. La propietaria de la vivienda, Verónica Molina, relató en Canal 13 lo sucedido y agradeció la ayuda que ha comenzado a recibir.

“El incendio no sé por qué fue, pero gracias a Dios estamos bien”, dijo la mujer. En ese momento, sus hijas se encontraban en la escuela, su esposo trabajando y ella en el hospital. “Cuando mi marido llegó, ya se estaba apagando el fuego. Pero no quedó nada: colchones, camas, la sopa de los niños... todo se quemó”, dijo.

Verónica destacó el rápido accionar de docentes y autoridades: “Las maestras fueron las primeras en acercarse. La directora me llevó a la municipalidad y pidió colchones, sopa, todo lo que necesitábamos. Le estoy muy agradecida”.

Sobre el origen del fuego, todavía no hay certezas. “No sabemos si fue una estufa, un calefactor o algo que quedó encendido. Todo pasó cuando yo salí y los chicos aún no se iban a la escuela. Luego mi esposo los llevó, pero no sabemos qué pudo haberlo provocado”, explicó.

Molina vive con su pareja y sus hijos. Tiene siete en total, de los cuales cinco conviven con ellos actualmente. Entre los niños y niñas afectados por esta tragedia hay menores de 4, 6, 8, 12 y 15 años.

Tras la pérdida total de sus pertenencias, la familia solicita ayuda solidaria. Están necesitando ropa, calzado, alimentos no perecederos, ropa de cama, colchones y útiles escolares. Para quienes deseen colaborar, pueden comunicarse al teléfono 2644 834202.