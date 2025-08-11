Un grave siniestro vial conmocionó esta tarde a 9 de Julio cuando un ciclista perdió la vida tras ser embestido por un camión en la Ruta 20, entre calle Zapata y calle La Plata. El camión transportaba un auto del TC de un equipo de Entre Ríos que había competido en el Autódromo del Villicum durante este domingo.

En un primer momento, se estimó que el conductor del camión se había dado a la fuga, pero luego las autoridades rectificaron esta información. El camionero, iba a bordo de un Mercedes y se dirigía hacia Caucete.

El ciclista, un hombre de 51 años, circulaba en sentido contrario al camión y, según testimonios, se habría atravesado en la ruta. Al llegar, los fiscales encontraron al ciclista con graves heridas, incluido un traumatismo craneal.

Personal policial y de Fiscalía, entre ellos la ayudante fiscal Gemma Cabrera y el fiscal Francisco Nicolía de la UFI Delitos Especiales, trabajaron en el lugar para determinar la mecánica del impacto.

Por el momento, no se difundió la identidad de la víctima hasta que se notifique a sus familiares.