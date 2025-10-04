Una tragedia conmocionó a Jáchal este viernes 3 de octubre, cuando una joven de 31 años murió luego de descompensarse durante una práctica de kickboxing. El hecho se registró en el gimnasio Sheru ubicado en calle Obispo Zapata entre calles Florida y San Juan en las primeras horas de la tarde.

De acuerdo a los primeros datos, la mujer de apellido Aciar, oriunda del departamento, sufrió una repentina descompensación mientras entrenaba. Los instructores y compañeros le practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) mientras aguardaban la llegada de la ambulancia. Sin embargo, pese a los esfuerzos médicos en el hospital San Roque, la joven falleció.

Desde la UFI del Norte confirmaron el deceso y explicaron que, al haber sido certificada la muerte por la médica de guardia, no se ordenó autopsia. Aunque el acta oficial aún no fue difundida, los investigadores estiman que podría tratarse de una muerte súbita.