Tragedia en Misiones: la lista de heridos del accidente, la mayoría jóvenes

La provincia de Misiones amaneció conmocionada este domingo tras el trágico accidente ocurrido en la Ruta Nacional 14, a la altura del kilómetro 892, entre Oberá y Campo Viera. Un colectivo de doble piso de la empresa Sol del Norte chocó contra un Ford Focus y terminó cayendo al arroyo Yazá, dejando un saldo de nueve personas fallecidas y 29 heridas, la mayoría jóvenes.

De acuerdo con la información oficial, varios de los heridos tienen entre 18 y 30 años, y formaban parte del grupo de pasajeros que viajaba desde Oberá hacia Posadas. Muchos de ellos fueron derivados de urgencia a distintos centros de salud debido a fracturas, golpes múltiples y politraumatismos.

Los hospitales que recibieron a las víctimas son el Hospital Madariaga de Posadas, el Hospital Samic de Oberá, el Hospital de Campo Viera y el Hospital de Alem, donde los equipos médicos trabajan desde la madrugada para estabilizar a los pacientes.

Entre los heridos identificados se encuentran:

Rocío M. (21 años) – politraumatismo leve, internada en Oberá.

Nahuel G. (23 años) – fractura de clavícula, trasladado al Hospital Madariaga.

Camila R. (19 años) – golpes en el rostro y contusiones, fuera de peligro.

David L. (27 años) – traumatismo de tórax, permanece en observación.

Sofía A. (18 años) – lesiones leves, ya fue dada de alta.

Lucas F. (24 años) – fractura de pierna derecha, derivado a Posadas.

Mariela T. (29 años) – politraumatismos y contusiones múltiples.

Fuentes médicas informaron que dos pacientes se encuentran en estado delicado, mientras que los demás permanecen estables y fuera de peligro.

El siniestro se produjo cerca de las 4:30 de la madrugada, cuando el micro colisionó con el vehículo particular y cayó al cauce del arroyo. Las autoridades estiman que la densa niebla y la baja visibilidad pudieron haber contribuido al impacto.

Más de 150 efectivos de la Policía de Misiones, Bomberos y personal del Ministerio de Salud Pública trabajaron toda la madrugada para rescatar a los ocupantes atrapados dentro del colectivo.

El tránsito sobre la Ruta Nacional 14 continúa parcialmente habilitado, y se recomienda circular con precaución. Las pericias técnicas buscan determinar las causas exactas de esta tragedia que enluta a Misiones y deja una lista de heridos integrada, en su mayoría, por jóvenes que regresaban de un viaje nocturno.