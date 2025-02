Mirko Ortar Alé, el joven de 22 años que murió en un accidente vial en ruta 20, no tenía puesto el cinturón de seguridad al momento de la tragedia fatal, según el fiscal Adolfo Díaz. Mirko murió hoy en la madrugada cuando volvía a Caucete por la ruta y perdió el control a la altura del kilómetro 18.

“El joven de 22 años era el conductor del vehículo y el único que se transportaba en el mismo. Había estado con un grupo de amigos y familiares en un resto-bar de Libertador y San Miguel. El vivía en Caucete. Estaba volviendo a su casa”, dijo el fiscal a Canal 13.

“Se hizo la autopsia en horas de la mañana y los posteriores estudios van a demorar unos días. Todavía no hay resultados. Fue despedido del auto por la propia fuerza del siniestro, sin intervención de terceras personas. Iba sin cinturón de seguridad”, agregó Díaz.

“Entendemos que no salió por el parabrisas, sino por la ventanilla. El vidrio frontal no estaba roto. La autopsia confirma traumatismo encéfalo craneano. No tenía mayores daños en el resto de los órganos y en las costilllas”, dijo el fiscal al agregar que todavía no hay datos que induzcan a pensar que el fallecido se haya quedado dormido o haya estado alcoholizado.

Deportista

Mirko iba en su Volkswagen Bora, por Ruta 20, a la altura del kilómetro 18, antes del puente, rumbo a su casa ubicada en Caucete. El joven fallecido era jugador de hockey y estuvo convocado a la Selección Sanjuanina. Se desempeñó en la Unión Deportiva Caucetera.