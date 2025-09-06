Los niños, de dos y seis años, habían desaparecido tras ser llevados por su padre desde su hogar, lo que desencadenó una búsqueda urgente. Este viernes fueron hallados sin vida en el arroyo Don Esteban, en el departamento de Río Negro, Uruguay. Junto a ellos, fue hallado el cadáver del progenitor, que estaba siendo buscado por violencia doméstica y violación de medidas cautelares.

El operativo de búsqueda contó con un despliegue extraordinario de fuerzas: intervinieron varias jefaturas de Policía, unidades especializadas (incluida la Dirección General de Hechos Complejos, Investigaciones y Policía Caminera), además de perros de la Guardia Republicana, Bomberos, Prefectura y personal del Ejército.

La madre de los menores había apelado públicamente por ayuda, difundiendo un video en redes sociales en el que expresaba su desesperación ante la desaparición de sus hijos. El caso activó una fuerte respuesta institucional y despertó gran impacto en la opinión pública.

Este hecho genera un fuerte llamado de atención sobre la protección de la infancia y la respuesta frente a casos de violencia doméstica. La muerte de los niños y el padre, tras el incumplimiento de medidas judiciales, plantea una urgente necesidad de reforzar los mecanismos de alerta preventiva y coordinación entre instituciones.