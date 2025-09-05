Un trágico siniestro vial ocurrió este jueves por la tarde sobre Ruta 40, a la altura del autódromo El Villicum, y dejó como saldo la muerte de una mujer de 67 años. La víctima fue identificada como Ester Carrizo, quien viajaba como acompañante en una camioneta Ford EcoSport.

En ese vehículo se trasladaba el conductor Carlos González, junto a su pareja Margarita Páez y la madre de ella, Ester. El otro rodado involucrado fue un Volkswagen Gol Trend, manejado por Adrián Mayea, quien iba acompañado por su pareja Rocío Quintero y el hijo de ambos, de apenas un año de edad.

Tras el fuerte impacto, todos los ocupantes fueron asistidos de inmediato y derivados a distintos centros de salud para recibir atención médica. Este viernes, fuentes judiciales confirmaron que ninguno de ellos sufrió lesiones graves y ya recibieron el alta.

En relación al proceso judicial, desde la UFI Delitos Especiales aclararon que no hay personas detenidas por el hecho. Incluso desmintieron que el conductor de la EcoSport haya quedado bajo arresto, como trascendió en un primer momento.