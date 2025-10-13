Un trágico hecho vial ocurrido este domingo por la tarde en San Luis dejó como saldo la muerte de un joven de 18 años y una bebé de apenas 2 meses. Ambos viajaban junto a su familia cuando el automóvil en el que se desplazaban volcó en plena ruta.

El siniestro ocurrió alrededor de las 16, en el kilómetro 827 de la Autopista de las Serranías Puntanas, cerca de la localidad de Alto Pencoso. Por razones que aún se investigan, el Honda Fit gris oscuro en el que se trasladaban cinco personas perdió el control, volcó y terminó con las ruedas hacia arriba, con graves daños en su estructura.

Lamentablemente, el joven y la pequeña fallecieron en el acto. En tanto, los otros tres ocupantes, dos mujeres de 23 y 40 años, y un hombre de 44, resultaron heridos y fueron asistidos por personal médico en el lugar. Luego, fueron trasladados a distintos centros de salud, entre ellos el hospital Carrillo, debido a las lesiones sufridas.

Horas más tarde, desde el club Gimnasia y Esgrima de Mendoza manifestaron su pesar por la muerte del joven, identificado como Lautaro Godoy, reconocido hincha del equipo recientemente ascendido a la Primera División del fútbol argentino.

“Gimnasia y Esgrima lamenta el fallecimiento de nuestro hincha Lautaro Godoy, y el de su sobrina, en un accidente volviendo de Buenos Aires. Enviamos nuestras fuerzas y condolencias, y acompañamos a todos sus familiares y amigos en este difícil momento”, expresaron desde la institución del Parque San Martín.