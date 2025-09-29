Tras agonizar varias horas, falleció un hombre que se arrojó desde el puente de Ruta 40 en Chimbas
La víctima tenía 60 años. El hecho ocurrió en la mañana de este lunes y, pese a que fue trasladada de urgencia al Hospital Rawson, murió horas después.
Un hombre de 60 años falleció luego de siesta de este lunes tras arrojarse desde el puente de Ruta Nacional 40 y Avenida Benavidez, en el departamento Chimbas. El episodio ocurrió alrededor de las 8:40 y, pese a ser asistido de inmediato y trasladado al Hospital Rawson, murió a las 11:20 debido a la gravedad de las lesiones.
Según informó el Ministerio Público Fiscal, un testigo que trabaja en un puesto de café ubicado debajo del puente advirtió las intenciones del hombre e intentó disuadirlo, sin éxito. “Le pedí a un camionero que detuviera su vehículo justo debajo del lugar, por si se arrojaba, para evitar que cayera sobre el asfalto. Pero cuando el camión se retiró y la policía estaba por llegar, él decidió saltar”, relató.
El fiscal subrogante Francisco Nicolía y la ayudante fiscal Agostina Pérez intervinieron en el caso, junto con personal de Criminalística, quienes ordenaron el traslado del cuerpo a la Morgue Judicial para realizar la autopsia correspondiente.
Familiares de la víctima autorizaron la ablación de córneas, trámite que se encontraba en curso.