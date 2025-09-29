Un hombre de 60 años falleció luego de siesta de este lunes tras arrojarse desde el puente de Ruta Nacional 40 y Avenida Benavidez, en el departamento Chimbas. El episodio ocurrió alrededor de las 8:40 y, pese a ser asistido de inmediato y trasladado al Hospital Rawson, murió a las 11:20 debido a la gravedad de las lesiones.

Según informó el Ministerio Público Fiscal, un testigo que trabaja en un puesto de café ubicado debajo del puente advirtió las intenciones del hombre e intentó disuadirlo, sin éxito. “Le pedí a un camionero que detuviera su vehículo justo debajo del lugar, por si se arrojaba, para evitar que cayera sobre el asfalto. Pero cuando el camión se retiró y la policía estaba por llegar, él decidió saltar”, relató.

El fiscal subrogante Francisco Nicolía y la ayudante fiscal Agostina Pérez intervinieron en el caso, junto con personal de Criminalística, quienes ordenaron el traslado del cuerpo a la Morgue Judicial para realizar la autopsia correspondiente.

Familiares de la víctima autorizaron la ablación de córneas, trámite que se encontraba en curso.