Este viernes 17 de octubre, las autoridades confirmaron que fue encontrada Daniela Alejandra García, la mujer de 32 años que llevaba casi dos semanas desaparecida. La noticia fue informada por la Policía provincial, que había desplegado un amplio operativo para dar con su paradero.

García había sido vista por última vez el sábado 4 de octubre, cuando salió con una mochila gris. Desde entonces, familiares y allegados impulsaron una intensa campaña en redes sociales, mientras la fuerza de seguridad activó el operativo “San Juan te Busca”.

Durante los días de búsqueda, se habían realizado rastrillajes terrestres y revisiones en sectores estratégicos, además de recibir información de vecinos que colaboraron con la investigación.

Finalmente, este viernes las fuentes oficiales confirmaron que la mujer fue localizada sana y salva, aunque por el momento no se brindaron mayores detalles sobre el lugar donde fue hallada ni las circunstancias de su desaparición.