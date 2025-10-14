Tras el crimen de Emir, vecinos del Valle Grande pidieron mayor presencia policial

Un grupo de vecinos del Valle Grande alzaron la voz para denunciar el deterioro de la seguridad en el barrio. Tras la trágica muerte de Emir, el niño de 7 años que quedó en medio de un tiroteo en la madrugada de este martes, estos convocaron a los medios de comunicación para pedir públicamente una respuesta urgente a las autoridades. La principal queja apunta a la falta de presencia policial y al aparente "abandono" del barrio por parte de las autoridades.

"Estamos muy preocupados con los vecinos por esta falta de seguridad. Lo que hemos presenciado en estos días, hace ver la falta de efectivos en la Comisaría, la falta de insumos que no tienen ellos, que no dan abasto", explicó Santiago González, uno de los voceros de este grupo de vecinos. El joven hombre señaló que esta carencia de recursos termina afectando directamente la tranquilidad de la comunidad.

Inseguridad agravada

Los reclamos vecinales se intensificaron tras el trágico episodio que conmocionó no solo a San Juan, sino al país. González confesó que una gran parte de los residentes, ajenos a los conflictos del lugar, quedaron con miedo. El vecino vinculó directamente el reciente asesinato de Emir, con el clima de inseguridad crónica que padece el barrio.

Ante este panorama, los vecinos se organizaron para buscar soluciones conjuntas y luego plantearlas a las autoridades. Además de la escasez de patrullaje, los habitantes de Valle Grande aseguraron que el barrio padece una seria falta de alumbrado público, lo que agrava la sensación de desprotección durante la noche.

El reclamo fue dirigido directamente a la Secretaría de Seguridad, al que se le solicitaron públicamente que aumente la dotación de efectivos en la comisaría local.

Sin embargo, los vecinos también enviaron un mensaje directo a todo el arco político de la provincia, haciendo hincapié en el contexto electoral: "Queremos que los políticos que vengan al barrio. Ahora que están en campaña, que caminen, que vean, que hablen con los vecinos para que conozcan las necesidades, para que conozcan el barrio", contó.

Finalmente, Santiago instó a los funcionarios a mantener el compromiso más allá del calendario electoral: "Que los políticos vengan, que charlen, que no es solo venir en épocas de campaña", concluyó.