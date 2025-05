Tras un mes del robo a la campeona Inés Gutiérrez, lograron recuperar su celular

A un mes del violento robo que sufrió la multicampeona de mountain bike Inés Gutiérrez en Marquesado, este viernes personal judicial y policial recuperó su celular durante un allanamiento en una vivienda de Capital. Además, fue detenido un joven que tenía el teléfono en su poder.

El hecho ocurrió el pasado miércoles 9 de abril, en horas de la siesta, cuando la reconocida deportista regresaba de entrenar. En ese momento, dos delincuentes a bordo de una moto la interceptaron en el centro de Marquesado, Rivadavia. Tras un forcejeo en el que fue golpeada en el rostro, los sujetos lograron sustraerle el celular. Afortunadamente, la ciclista no sufrió heridas de gravedad ni cayó de su bicicleta.

La propia Gutiérrez visibilizó el caso a través de un video en sus redes sociales, donde relató con indignación lo ocurrido: “Gracias a Dios no pasó a mayores. Fue nada más que un forcejeo, me golpearon la cara, pero no me caí de la bici ni tuve ningún daño mayor”.

Tras la denuncia realizada en la UFI Delitos contra la Propiedad, el fiscal Cristian Catalano impulsó la investigación, acompañado por los ayudantes fiscales Caillet, Yanzón y Saval. Con colaboración de la Brigada Oeste y el equipo de Delitos Informáticos de la Policía, lograron rastrear el aparato, lo que condujo a un domicilio en el barrio Las Rosas, en Capital.

Este viernes, efectivos policiales realizaron un allanamiento en el lugar y encontraron el celular perteneciente a la ciclista. Durante el operativo también detuvieron a un joven identificado como Agustín Ochoa, quien tenía el teléfono en su poder.

Ahora la Justicia deberá determinar si Ochoa fue el autor del robo o si adquirió el aparato de manera ilegal. La audiencia de formalización de la investigación está prevista para el próximo lunes en Tribunales.