Este lunes sobre las 9 de la mañana efectivos policiales de bomberos encontraron el cuerpo sin vida de Leonel Brizuela, el niño de 8 años que fue arrastrado por el canal Céspedes desde la zona de calle 14 en Pocito.

El hallazgo se produjo en la profundidad de un sifón cerca de una usina de calle 17 a unos kilómetros de donde habría ingresado al canal en circunstancias que todavía no están claras. El Subjefe de Policía Diego Morales dijo a Canal 13 que: “se hizo una requisa en todos los sifones en este partidor, margen derecha ingresó el cuerpo que estaba a profundidad y hubo que sacar agua con bombas y camiones atmosféricos”.

En el lugar había diferentes elementos animales muertos, fierros, caños, un cuadro de una moto, mucho arrastre. En esa basura quedó atrapado el cuerpo, detalló el jefe policial. Fue extraído y trasladado a la morgue judicial donde la madre de la criatura iba a reconocerlo. Su padre falleció hace tiempo.

Respecto a las circunstancias en las que Leonel ingresó al caudaloso cauce, no están claras, según expresó el Sub Jefe de Policía. No hay más datos que los que aportaron los menores que estaban con él. Según relató el funcionario: un primo de Leonel que tiene 12 años habría relatado que le dijeron que no se metiera con ellos al canal e igual lo habría hecho sin poder tomarse de una goma que han dispuesto para poder bañarse otros chicos que son más grandes que él.

Aparentemente es habitual bañarse en esa zona aunque el niño fallecido no tendría experiencia y por eso no se pudo tomar de ningún lado para no ser arrastrado por el agua.