Tremendo vuelco en una esquina transitada de la Capital

En horas de la tarde de este lunes 13 de octubre, ocurrió en una esquina de Capital un accidente de tránsito de gran magnitud. Es que un Peugeot 208 blanco volcó tras chocar contra un Chevrolet Corsa.

El siniestro ocurrió en Hermógenes Ruiz y Santa Fe, a una cuadra del club Ausonia en Capital. El Peugeot se dirigía en dirección este a oeste por calle Santa Fe y el Corsa que era conducido por una mujer de 57 años de edad con su hija de 17, circulaba en sentido sur norte.

El móvil de Canal 13 San Juan llegó al lugar de los hechos e informó que en el Chevrolet Corsa viajaba una madre con su hija y ambas tuvieron que ser trasladados al Hospital Rawson luego de ser atendidas por una ambulancia del 107. Aunque no registraron heridas de gravedad, los ocupantes del vehículo habrían sufrido un estado de shock.

Por otro lado, la conductora del Peugeot no sufrió heridas mayores, solo materiales, ya que fue su vehículo el que terminó volcado de costado.

El tránsito se vio reducido durante algunos minutos hasta que los autos sean removidos del lugar.