Un violento robo ocurrido en el barrio Juana Manso, en Rawson, terminó con tres adolescentes detenidos durante la madrugada de este martes. Entre los implicados se encontraba el nieto del propio damnificado, quien habría planificado el hecho.

Según informaron desde la Subcomisaría Villa Hipódromo, todo sucedió alrededor de la 1:50, cuando efectivos que realizaban recorridas preventivas junto a la Unidad Operativa República del Líbano fueron alertados por un robo en curso.

Al llegar al lugar, los policías interceptaron a tres jóvenes que trasladaban objetos sustraídos de la vivienda de 62 años. Los aprehendidos fueron identificados como C.N.T (16 años, domiciliado en Rawson), A.S.R. (16 años, nieto de la víctima y domiciliado en Capital) y A.E.P. (15 años, vecino de Rawson).

De acuerdo al parte oficial, los adolescentes forzaron la puerta de ingreso y se llevaron una mochila marca Jordan, bebidas alcohólicas, perfumes, ropa, herramientas, $38.000 en efectivo y un rifle de aire comprimido con balines.

Tras la denuncia, el Juzgado de Menores a cargo del doctor Jorge Toro dispuso que los dos jóvenes de 16 años fueran trasladados al Centro de Adiestramiento de Menores (CAD), mientras que el de 15 años quedó bajo la guarda de su progenitor. Todos los elementos robados fueron restituidos a su propietario.