Por la mañana de este viernes 19 de septiembre, la Escuela Barrio Ejército de Los Andes vivió su tercera amenaza de bomba en cuestión de tres días. Por esta situación los docentes debieron frenar otra vez sus actividades, manifestando que hasta los propios alumnos están hartos.

El móvil de Canal 13 se trasladó hasta el establecimiento educativo y allí una de las docentes dio su testimonio. Informó que tanto el miércoles como el jueves sucedió algo similar pero alrededor de las 14:00, mientras que este viernes es la primera vez que ocurre durante la mañana.

“Estaban los chicos haciendo las tareas en clase y bueno, llegó la secretaria a avisar que había una amenaza de bomba, entonces teníamos que evacuar. Los chicos juntaron los útiles y se retiraron del aula. Ya teníamos una serie de actividades con los chicos programadas. Así que bueno, nos cambió toda la rutina”, manifestó.

Sobre esta situación que ya los tiene hartos, la docente manifestó que justamente han preparados actividades vinculadas a este tema. Debido a la reiteración de las amenazas, la educadora aseguró que hasta los propios alumnos están cansados de que ocurran las evacuaciones.

“La semana que viene tenemos una jornada justamente sobre este esta temática. Los mismos chicos dicen dicen que es una irresponsabilidad, que no se puede estar jugando con esto. Esperemos que lo encuentren pronto al responsable para que se terminen estas situaciones”, sentenció.