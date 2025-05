Tres hombres fueron detenidos por llevar tres galgos en el baúl de un auto

En la tarde-noche del viernes, tres hombres fueron detenidos en Caucete, al ser descubiertos cuando trasladaban a tres galgos en el baúl de un auto. La Policía informó que los sujetos fueron sorprendidos por personal de la Rural 1 que realizaba un operativo de control de cargas alimentarias y transporte de animales en el Control Fitosanitario.

Durante el procedimiento, entrevistaron a Braian Ezequiel Vega, acompañado por Braian Alejandro Díaz y Gonzalo Daniel Castro, quienes circulaban en un Fiat Regatta. En plena entrevista de rigor, los efectivos escucharon ladridos provenientes del baúl. Al solicitarle al conductor que lo abriera, se encontraron con los tres perros.

Los canes viajaban en un espacio reducido, en condiciones inadecuadas, ya que no llevaban puestos bozales, no estaban divididos en caniles y no tenían bebederos ni comederos.

El personal de la Rural 1 trasladó a Vega, Díaz y Castro y los perros galgos a la sede policial por infracción al artículo 6º de la Ley 2005-L, quienes quedaron a disposición del Juzgado de Paz de Caucete, según informó la Policía.