Un emocionante episodio se vivió en la tarde del domingo en el barrio Médano de Oro, Rawson, donde efectivos policiales asistieron a una joven madre en pleno trabajo de parto y recibieron a una bebé en perfectas condiciones de salud.

Según informó la Subcomisaría Médano de Oro, los agentes ciclistas Maximiliano González, María Carrizo y Eric Castro fueron alertados de la situación y acudieron de inmediato al domicilio de María Rosa Barrionuevo. Allí se encontraron con su hija, Andrea Rosa Ahumada, de 28 años, quien estaba atravesando el momento crucial del nacimiento.

Con rapidez y contención, los uniformados brindaron primeros auxilios y acompañaron a la mujer en el parto hasta que la recién nacida llegó al mundo. Minutos después arribó una ambulancia del servicio de emergencias, a cargo de la doctora Luciana Mora, que trasladó tanto a la madre como a la niña al Hospital Rawson para los controles médicos correspondientes.

Tanto la mamá como la bebé se encuentran en buen estado, y el hecho despertó el reconocimiento de los vecinos hacia los policías que actuaron con celeridad y humanidad en una situación inesperada.