Tres profesores fueron detenidos en las últimas horas tras ser acusados de abusar sexualmente de una estudiante menor de edad en la localidad de San Pedro, en la provincia de Jujuy. La denuncia fue presentada por la madre de la víctima, luego de que su hija le relatara el calvario que habría atravesado.

Los acusados, de 25, 32 y 34 años, se desempeñaban como docentes en la Dirección de Deportes Municipal, donde, según el relato de la menor, ocurrieron los hechos.

La Fiscalía especializada en delitos sexuales tomó rápidamente intervención en el caso. La estudiante fue entrevistada en Cámara Gesell, y se ordenaron las pericias correspondientes para recolectar evidencia. Con base en estas pruebas, se solicitó la detención e imputación de los tres docentes.

Según informó El Tribuno de Jujuy, los acusados fueron arrestados el pasado martes y enfrentan cargos por “abuso sexual con acceso carnal por aprovechamiento de la inmadurez sexual de la víctima, agravado por ser encargados de la educación de la menor”.

Los abusos habrían ocurrido dentro de las instalaciones de la Dirección de Deportes Municipal, donde la menor asistía a clases, según consta en la denuncia.