El pasado fin de semana terminó el Mundial de Clubes de Hockey sobre Patines Masculino que tuvo a San Juan como sede. Luego de un gran partido ante Barcelona, Sporting Lisboa se consagró como el mejor del planeta con la presencia de tres sanjuaninos.

Como se esperaba, el encuentro fue reñido de principio a fin. Durante la primera mitad del encuentro fue el conjunto español el que impuso las condiciones, gracias a dos tantos de Fernán Font. Sin embargo, los de Lisboa nunca dejaron de luchar.

Romero anotó el 2 a 1 transitorio, luego fue Alesandro Verona quien primero marcó el empate 2 a 2 para luego convertirse en el héroe de la noche. Consiguió sellar un doblete en su cuenta persona que terminó siendo la cifra que reflejó el marcador final 3 a 2 en favor de los lusos que gritaron campeón del mundo.

Lo que más llenó de orgullo la provincia, además de poder albergar una competición de este calibre, es que tres sanjuaninos integran el plantel campeón. Se trata de Facundo Bridge, Danilo Rampulla y Gonzalo Romero.