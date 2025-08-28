Un siniestro vial afectó a un total de tres vehículos durante la mañana de este jueves 28 de agosto. El mismo tuvo lugar en la Avenida Circunvalación y fue protagonizado tanto por dos automóviles como por una camioneta.

Según lo que pudo reconstruir el móvil de Canal 13, todo sucedió minutos antes de las 10:00 en el Anillo Interno. Por el tramo comprendido entre calle Mendoza y España circulaba una Toyota Hilux que frenó de golpe.

Por este motivo el rodado que venía detrás, un Volkswagen Gol gris, terminó estrellándose contra su paragolpes trasero. A su vez, un Volkswagen Voyage que circulaba por la zona también terminó chocando contra el automóvil recientemente mencionado.

Cabe mencionar que actualmente hay un corte que se está realizando de 09:00 a 13:00 en el tramo comprendido entre calle España y Conector Sur. En esa zona los rodados están circulando a una velocidad reducida, por lo que una desatención al volante habría ocasionado todo. Por fortuna no hay que lamentar heridos de gravedad.