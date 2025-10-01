La investigación por el brutal triple femicidio narco en Florencio Varela sumó un capítulo clave este martes con la captura de Tony Janzen Valverde Victoriano, alias “Pequeño J”, considerado el presunto autor intelectual de los asesinatos de Brenda, Morena y Lara.

El operativo se concretó en la localidad de Pucusana, al sur de Lima, gracias a un trabajo conjunto entre la Policía Bonaerense y la Dirección Antidrogas de la Policía Nacional de Perú. En las imágenes que circularon del procedimiento, se observa al acusado identificándose mientras es esposado por los agentes.

De acuerdo a fuentes del caso, el paradero del sospechoso se descubrió tras el seguimiento de sus movimientos telefónicos. Así se reconstruyó que había viajado de manera ilegal desde Bolivia en micro hasta Perú, donde se movilizaba en un camión al momento de ser capturado. Su intención era reunirse con Matías Agustín Ozorio, su mano derecha, quien también fue detenido horas antes en Lima.

Con estas detenciones, ya son nueve los arrestados vinculados a los femicidios. Entre ellos figuran Magalí Celeste González Guerrero, Andrés Maximiliano Parra, Iara Daniela Ibarra y Miguel Ángel Villanueva Silva, trasladados al penal de Melchor Romero. En días previos también cayeron Víctor Sotacuro Lázaro en Bolivia, Ariel Giménez —acusado de cavar la fosa— y Florencia Ibáñez, sobrina de Sotacuro, quien estuvo con él la noche del crimen.

El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, detalló que la captura se produjo tras varios intentos frustrados. “El jueves de la semana pasada llegamos tres horas tarde a la casa de Pequeño J, casi lo agarramos. Teníamos intervenidos tres teléfonos de él, cambiaba de aparatos pero conservaba el chip. Con esa información lo pudimos seguir”, relató en declaraciones televisivas.

Alonso añadió que existen videos del asesinato filmados por allegados a los acusados, donde se escucha la frase: “Esto le pasa a los que me roban”. Para el funcionario, esa crueldad formaba parte de un mensaje mafioso hacia sus vínculos en Perú: “Puede ser que lo hayan hecho para rendir cuentas a sus superiores. Nada justifica la barbarie”.

La hipótesis de los investigadores sostiene que “Pequeño J” no solo ordenó los asesinatos, sino también la difusión en tiempo real del crimen en redes sociales para amplificar el impacto. “Estamos ante un sádico, alguien terriblemente cruel”, lo definió Alonso, quien además subrayó que el acusado buscaba ganar terreno en la venta de Tusi con conexiones directas con bandas peruanas como “Los Pulpos”.

El que hasta hace poco era considerado un emergente capo narco en el conurbano bonaerense encontró su caída en el mismo país desde donde habría tejido sus alianzas criminales: Perú.