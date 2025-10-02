Ariel Giménez, de 29 años, se convirtió en una pieza clave en la investigación por el triple crimen de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez, ocurrido en Florencio Varela. Fue el sexto detenido en la causa y, aunque se negó a declarar ante la fiscalía, brindó a la Policía un relato que abrió nuevas líneas de investigación.

Giménez fue intensamente buscado el viernes pasado. La Policía Bonaerense allanó la vivienda donde residía con su familia, pero no logró hallarlo. Sin embargo, horas después, él mismo llamó a las autoridades, pidió que volvieran al domicilio y decidió entregarse para contar lo que sabía de la noche del crimen.

En su declaración policial, Giménez dijo que la noche del viernes 19 de septiembre —cuando desaparecieron las víctimas— fue contactado por una pareja que conocía previamente. Según su relato, cerca de las 20 le pidieron que les alquilara un equipo de música con el pretexto de que organizarían una fiesta en la vivienda ubicada en Chañar y Río Jáchal.

El joven aceptó el ofrecimiento, se tomó un remis y se encontró con la pareja a una cuadra de la casa. Entregó el parlante a cambio de $30.000 y drogas, ya que, según explicó, mantiene un vínculo con el consumo de estupefacientes. Luego de la entrega, volvió caminando a su casa.

Al día siguiente, Giménez se comunicó nuevamente con la pareja para reclamar la devolución del parlante. Según su testimonio, la pareja le propuso que pasara a buscarlo por la casa y le sugirió llevar a su hermano porque “tenían una changa” para él.

Como su hermano no estaba disponible, Giménez acudió solo y se ofreció a realizar el trabajo. Una vez allí, le mostraron un pozo a medio tapar en el patio trasero de la vivienda. Aseguró que no percibió nada sospechoso y que se limitó a rellenar y emparejar el pozo con una pala y un pico, por lo que recibió un pago de $45.000.

Antes de retirarse, la pareja le pidió un auto de una aplicación para que pudiera regresar con el parlante y le “regaló” las herramientas utilizadas, que luego él vendió a un vecino.

Situación judicial

Pese a su colaboración inicial con la Policía, Giménez quedó detenido e imputado por encubrimiento agravado. El lunes, al ser trasladado para su indagatoria ante el fiscal Carlos Adrián Arribas, se negó a declarar. De este modo, el relato que había dado a los efectivos no tiene validez judicial a menos que lo ratifique formalmente.