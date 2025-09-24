En medio de la conmoción que generó el triple hallazgo de cuerpos en Florencio Varela, trascendió una entrevista televisiva que muestra a Lara Morena Gutiérrez, de 15 años, una de las víctimas. La adolescente había dado su versión de los hechos dos meses antes de ser asesinada, en el marco de un informe emitido por el canal A24.

En aquella ocasión, vecinos del barrio porteño de Flores denunciaban la presencia de mujeres ejerciendo la prostitución en la vía pública. Lara, que en la entrevista se identificó como “Luna” y dijo tener 20 años, rechazó las acusaciones y defendió su postura: “Estamos enojadas porque los vecinos nos sacaban fotos y nos grababan sin nuestro consentimiento, y eso me parece una falta de respeto”, expresó.

La adolescente también respondió a una de las principales quejas de los residentes, que aseguraban que atendían a clientes en un auto estacionado en la calle. “Nos pareció muy nefasto lo que dijeron sobre el ‘telo móvil’ y una barbaridad. Es una mentira”, afirmó. Tanto ella como su compañera sostuvieron que no ejercían la prostitución en la vía pública, sino que usaban esa cuadra como punto de encuentro para trasladarse a otro lugar.

Este miércoles, tras un intenso operativo policial, se confirmó que los cuerpos de Morena Verdi (21), Brenda del Castillo (20) y Lara Morena Gutiérrez (15) fueron hallados enterrados en una vivienda de Florencio Varela. La identificación fue realizada por las familias, y en las próximas horas se iniciará la autopsia para determinar la mecánica del crimen.

El operativo se concretó luego de seguir la pista de una camioneta blanca en la que las tres jóvenes habían subido el viernes por la noche en el oeste del conurbano. Esa investigación llevó a un allanamiento en una casa situada en el cruce de Chañar y Río Jachal, donde la policía encontró manchas de sangre y detuvo a dos personas sospechadas de encubrir la escena.

En conferencia de prensa, el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, aseguró que las chicas “cayeron en una trampa de una organización de narcotráfico” y que habían sido invitadas a una fiesta que resultó ser una emboscada. “Algún hecho que ocurrió derivó en esta venganza. Fueron engañadas para participar de este evento y allí encontraron la muerte”, sostuvo.