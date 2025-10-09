Magalí Celeste González Guerrero, una de las primeras arrestadas en el marco de la investigación por el triple crimen de Florencio Varela, se convirtió este miércoles en la primera en quebrar el supuesto pacto de silencio entre los acusados. Durante su declaración, señaló directamente a Víctor Sotacuro como “el jefe de todo”.

La joven, de 28 años, aseguró que a su pareja, Miguel Ángel Villanueva Silva, lo llamaban “Gonzalo” dentro de la banda, mientras que a “Pequeño J” también se lo conocía como “Julio”. Según su relato, las tres víctimas fueron ejecutadas porque habían robado 30 kilos de cocaína a Sotacuro.

"Miguel hizo gratis lo de matar a las chicas”, declaró, agregando que su pareja no tiene celular propio y utilizaba el de ella, y que todos los miembros del grupo usaban identidades falsas para comercializar droga en la calle.

En su testimonio, Magalí contó que dos días antes del hecho, “Pequeño J”, identificado como Tony Janzen Valverde Victoriano, le pidió a Villanueva organizar una fiesta “con unas chicas”. La noche del triple crimen, relató que recibió 1.000 dólares de su pareja y se retiró de la casa, donde ya había música fuerte y tres hombres con guantes negros esperaban en el comedor.

En el lugar también estaba Florencia Ibáñez, sobrina de Sotacuro, junto a su pareja, Alex Roger Ydone Castillo, un peruano de alrededor de 50 años que permanece prófugo. La principal hipótesis de la investigación apunta a que las víctimas fueron asesinadas como represalia por el robo de droga y para enviar un mensaje dentro de la estructura criminal.