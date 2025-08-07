Una situación completamente inesperada sorprendió a vecinos de Chimbas y Capital el pasado lunes por la noche, cuando un joven colapsó en plena vía pública y fue aparentemente "exorcizado" por un hombre que se encontraba en el lugar. El episodio generó conmoción entre quienes presenciaron la escena.

Según testigos, todo comenzó cuando un hombre vestido de negro se acercó a un grupo de jóvenes y comenzó a leer frases "en un idioma raro" desde un libro. Instantes después, le dio un golpe en el pecho a uno de ellos, que cayó al suelo y comenzó a gritar de forma desesperada.

La escena ocurrió en la intersección de calles Benavídez y Paula Albarracín de Sarmiento. Todo fue registrado en video por un testigo. En las imágenes se observa al joven tendido en el asfalto, gritando y pidiendo agua, mientras el hombre se mueve a su alrededor pronunciando frases religiosas como "En el nombre de Dios".

A pocos metros, un patrullero con las balizas encendidas y un grupo de vecinos observando con asombro. La Policía y una ambulancia acudieron al lugar tras un llamado al 911. Aunque el joven fue asistido, según testigos, logró escapar unos metros antes de caer nuevamente al piso, donde se produjo el supuesto ritual.

Hasta el momento no trascendió qué diagnóstico recibió ni cuál fue su evolución. El caso dejó perplejos a los vecinos y alimentó múltiples conjeturas sobre lo ocurrido esa noche.