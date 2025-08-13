En la tarde del martes, Santino Miranda fue atacado por tres jóvenes desconocidos cuando salía del establecimiento junto a sus compañeros. Testigos relataron que los agresores lo interceptaron sin previo aviso y comenzaron a golpearlo con piñas y patadas. La golpiza terminó recién cuando transeúntes intervinieron para ayudarlo, lo que provocó la huida de los atacantes. Por el momento, se desconoce el motivo de la agresión.

El adolescente quedó con el rostro desfigurado y sufrió una fractura de mandíbula. Los médicos indicaron que debe someterse a una cirugía que requiere la colocación de cuatro placas de platino y ocho tornillos, con un costo de $2.800.000.

La intervención fue programada para el próximo martes, pero la familia no cuenta con los recursos para cubrirla. Por eso, allegados iniciaron una colecta y solicitaron la colaboración de la comunidad. Las donaciones pueden realizarse al alias Noelia.oro84, a nombre de Noelia Sara Oro. “Aquel que pueda colaborar con lo que sea, lo mínimo, se los agradeceríamos mucho”, expresaron.