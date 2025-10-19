Un adolescente fue detenido en las últimas horas en el barrio Teresa de Calcuta, en Pocito, luego de ser sorprendido por efectivos policiales mientras trasladaba varios objetos que habían sido robados minutos antes de una vivienda cercana.

Según informaron fuentes policiales, el procedimiento se realizó tras el aviso de vecinos que alertaron sobre un robo domiciliario. Al llegar al lugar, los uniformados observaron al joven con varios elementos, entre ellos un violín con su estuche y dos pares de zapatillas de mujer. Al ser interrogado, no pudo explicar la procedencia de los objetos.

Minutos después, una mujer de 70 años denunció en la comisaría que le habían forzado el candado de la puerta reja de su casa y que le habían robado un televisor LCD, el violín y las zapatillas, los cuales fueron recuperados por la policía.

El menor fue aprehendido y trasladado a la Comisaría 28ª, donde quedó a disposición del Primer Juzgado Penal de la Niñez y Adolescencia.