Un adolescente de 16 años mató a cuchillazos al exnovio de su madre cuando intentaba defenderla de una violenta agresión en su vivienda, en la localidad platense de Ringuelet. El hecho ocurrió durante la madrugada de este lunes en una casa ubicada en la calle 517, entre 116 y 117.

De acuerdo a fuentes judiciales, el agresor —Fabián Farías, de 42 años— tenía una orden de restricción perimetral vigente, pero aun así ingresó por la fuerza al domicilio de su expareja, portando un cuchillo. Según relató la mujer, su intención era atacarla, por lo que su hijo intervino para defenderla.

En medio del forcejeo, el joven logró desarmar a Farías y lo apuñaló con su propio cuchillo. El hombre alcanzó a salir de la vivienda, pero cayó herido en la vía pública, con una profunda lesión en el pecho. Minutos después, personal del SAME arribó al lugar y confirmó su fallecimiento.

Tanto la madre del adolescente, de 35 años, como el joven, se presentaron voluntariamente ante la Policía, donde el menor declaró haber actuado en defensa propia. En el lugar, los peritos de la División Homicidios de la DDI La Plata secuestraron dos armas blancas ensangrentadas: una cuchilla y un cuchillo.

Fuentes judiciales informaron que Farías tenía un extenso prontuario que incluía causas por tentativa de homicidio, abuso de armas, robo agravado, lesiones y violencia familiar. También había estado detenido en diferentes unidades del Servicio Penitenciario Bonaerense, entre ellas Lisandro Olmos, La Plata y Florencio Varela.

En agosto de 2025, el Juzgado de Paz de Ensenada había registrado una causa por violencia familiar en su contra. Los antecedentes de detenciones y procesamientos se remontan a 2008, por diversos hechos delictivos y ataques violentos.

La causa quedó en manos de la Fiscalía del Menor N.º 1, a cargo de Sabrina Cladera, quien ordenó la aprehensión del adolescente. No obstante, tras las primeras pericias y declaraciones, el joven fue liberado en las últimas horas del lunes, al avanzar la investigación bajo la hipótesis de legítima defensa.

El expediente fue caratulado como “homicidio”, aunque la fiscalía busca determinar si el accionar del menor encuadra legalmente en esa figura o si corresponde aplicarse la eximente de defensa propia.

La madre del adolescente continúa sujeta a la investigación y recibe asistencia psicológica y jurídica del área de atención a las víctimas. En tanto, efectivos de la Comisaría Sexta de Tolosa y la DDI La Plata trabajaron en la escena para levantar pruebas y reconstruir el desarrollo del dramático episodio.