Un alumno llevó un arma de aire comprimido a un colegio sanjuanino

En las últimas horas salió a la luz una grave situación registrada en un colegio sanjuanino. Se trata de que un alumno de sexto año habría llevado un arma de aire comprimido al establecimiento, generando preocupación en la comunidad.

Toda esta situación ocurrió en el Colegio Secundario María Auxiliadora, precisamente entre el alumnado de sexto año. Por esta situación tan sorpresiva y preocupante, los padres de los estudiantes presentaron una nota formal.

“Este suceso implicó un riesgo concreto para la integridad fisica de todos los estudiantes, docentes y personal del colegio, ya que un arma, aun tratándose de un arma de aire comprimido, puede causar lesiones graves o incluso irreparables. Consideramos inadmisible que una situación de este tipo haya ocurrido dentro del ámbito escolar”, manifestaron en la nota.

Si bien reconocieron que desde el establecimiento actuaron según los protocolos que establece el Ministerio de Educación, manifestaron que las medidas que se han tomado son insuficientes frente a un hecho de esta gravedad.

Esta es la nota completa: