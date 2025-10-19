Un impactante siniestro vial ocurrió este domingo en el Parque Industrial de Chimbas, sobre las calles 25 de Mayo y 11 de Septiembre, y dejó como saldo a dos personas gravemente heridas.

Según informaron fuentes policiales, un automóvil arrolló a una pareja que circulaba en motocicleta. A raíz del fuerte impacto, la mujer terminó tendida sobre el asfalto, mientras que el hombre salió despedido y quedó sobre el techo del vehículo.

Ambas víctimas fueron asistidas en el lugar por personal de emergencias médicas y trasladadas de urgencia al Hospital Rawson, donde permanecen internadas.

La Policía trabajó en el lugar para determinar las causas del accidente y establecer las responsabilidades del conductor del automóvil.