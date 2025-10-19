PASO EN CHIMBAS
Un auto chocó a una pareja en moto; el hombre quedó sobre el techo del vehículo
La mujer que iba en la moto quedó tendida sobre el asfalto tras el impacto
Un impactante siniestro vial ocurrió este domingo en el Parque Industrial de Chimbas, sobre las calles 25 de Mayo y 11 de Septiembre, y dejó como saldo a dos personas gravemente heridas.
Según informaron fuentes policiales, un automóvil arrolló a una pareja que circulaba en motocicleta. A raíz del fuerte impacto, la mujer terminó tendida sobre el asfalto, mientras que el hombre salió despedido y quedó sobre el techo del vehículo.
Ambas víctimas fueron asistidas en el lugar por personal de emergencias médicas y trasladadas de urgencia al Hospital Rawson, donde permanecen internadas.
La Policía trabajó en el lugar para determinar las causas del accidente y establecer las responsabilidades del conductor del automóvil.