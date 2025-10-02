En horas de la mañana de este jueves 2 de octubre, se produjo un siniestro vial en San Juan. El mismo se produjo en una concurrida esquina del departamento Santa Lucía, donde colisionaron un automóvil y una moto.

La secuencia se dio minutos antes de las 08:00 de la mencionada jornada. En ese momento una mujer mayor de edad conducía un Peugeot 208 de color rojo por el Lateral de Avenida Circunvalación.

El inconveniente ocurrió cuando llegó a la intersección con la Avenida Libertador General San Martín. Por allí circulaba una motocicleta, guiada por un hombre, con la cual terminó colisionando.

Por el momento se desconoce si alguna de las personas involucradas resultó herida necesitando asistencia médica.