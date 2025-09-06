Un auto perdió el control y casi termina dentro de una casa

Durante la mañana del sábado, un impacto en el cruce de Ramón Franco y calle 5 generó gran preocupación en Médano de Oro. Un Volkswagen Suran, con dos personas a bordo, no detuvo la marcha en la esquina y terminó volcando en un canal, a escasos metros de una vivienda, donde el guardarraíl fue clave para evitar un desenlace más grave.

El vehículo era manejado por un joven de 21 años, identificado como Ezequiel Díaz, acompañado por un amigo de 23 años. Al tomar la curva sin reducir la velocidad, el automóvil impactó contra la defensa metálica y cayó al canal. Afortunadamente, la estructura de contención impidió que el auto avanzara hacia la casa situada al norte de la calle 5.

Tras el siniestro, se activó un protocolo de emergencia con presencia de una ambulancia en el lugar. El acompañante presentó dolor lumbar y cortes; por precaución fue trasladado al Hospital Rawson para su evaluación, mientras que el conductor no presentó heridas de consideración.

La investigación quedó a cargo del ayudante fiscal César Recio, perteneciente a la UFI Delitos Especiales bajo la dirección de Adolfo Díaz, quienes analizan las circunstancias del siniestro. Afortunadamente, el accidente no derivó en daños mayores ni puso en riesgo la integridad de vecinos ni estructuras.