Este miércoles 20 de agosto comenzó de forma accidentada en la provincia de San Juan. Esto se debe a que se produjo un siniestro vial entre un auto y una camioneta, en el departamento Capital.

El hecho en cuestión ocurrió minutos antes de las 07:00. En ese momento una 4X4 de color gris avanzaba por la calle 9 de Julio, mientras que un Peugeot de color negro lo hacía por la General Acha.

Si bien esta esquina está debidamente semaforizada, claramente uno de los conductores no respetó la luz roja y pisó el acelerador de todas formas. Esto provocó que los dos rodados colisionaran entre si, provocando que el rodado de menor tamaño quedara detenido sobre 9 de Julio en sentido contrario.

Por otro lado, la camioneta Chevrolet se estrelló de frente contra una de las paredes de la estación de servicio que hay frente a Plaza Hipólito Yrigoyen. Quienes se llevaron la peor parte fueron los ocupantes del auto. Uno de ellos directamente terminó tendido sobre el asfalto esperando por la llegada de una ambulancia. Por el momento no se ha dado a conocer cuántas personas se vieron afectadas y cuál es su diagnóstico.

Así quedó el automóvil con su trompa destruida sobre la calle 9 de Julio: