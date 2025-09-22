En la mañana de este lunes, un violento siniestro vial ocurrido en el departamento 9 de Julio dejó como saldo a un peatón herido y tres personas hospitalizadas. El hecho se registró alrededor de las 06:30 en el kilómetro 13 de Ruta 20.

De acuerdo con lo informado desde Flagrancia, el episodio se produjo cuando un Ford Fiesta, conducido por Brian Maximiliano Sosa y acompañado por Jorge Gasparini, circulaba de Oeste a Este por la Ruta.

Por razones que aún se investigan, el conductor perdió el control del rodado y atropelló a un peatón identificado como Alexis Aguirre, quien se desplazaba por la banquina Sur. Finalmente el auto terminó impactando contra un poste ubicado a un costado de la calzada.

Al lugar llegó personal de Emergencias Médicas, que trasladó al hospital Rawson a los tres involucrados. Tanto Sosa como Gasparini no presentaban lesiones visibles, aunque, según indicaron fuentes policiales, se encontraban en aparente estado de ebriedad.

En tanto, el peatón resultó con una aparente fractura en una de sus piernas y quedó internado bajo observación. La intervención inicial en la escena estuvo a cargo de la Oficial Ayudante Victoria Ahumada, en el marco de actuaciones de Flagrancia.