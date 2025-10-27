Un vehículo perdió el control este lunes en horas de la madrugada en el departamento de Pocito y terminó volcando en el cruce de la Calle 7 con la Ruta 40. Los hechos fueron confirmados por fuentes policiales, quienes indicaron que el auto circulaba por el lugar cuando, por motivos que aún se investigan, sufrió una pérdida de estabilidad, se salió de la vía y quedó con las ruedas hacia arriba a un costado de la calzada.

Equipos del servicio de emergencias médicas junto con efectivos de la comisaría jurisdiccional arribaron al sitio para asistir al conductor y verificar que no hubiese más ocupantes. El hombre resultó con golpes leves y fue atendido en el lugar, sin registrarse heridas de gravedad.

Durante las labores de asistencia y remoción del vehículo, el tránsito en la zona quedó parcialmente interrumpido, mientras se desarrollan las tareas de limpieza y levantamiento del auto. Las autoridades continúan recabando información para determinar qué provocó el vuelco.