En la mañana de este jueves 2 de octubre, un siniestro vial terminó con un conductor herido y un auto con serios daños tras el protagonizar un derrape y vuelco en Jáchal.

De acuerdo a lo que informó el sitio Actualidad Jachallera, durante la mañana de esta jornada, un automóvil gris protagonizó un derrape en calle Eugenio Flores, en las inmediaciones de calle Honda.

El vehículo, que circulaba en sentido de norte a sur, terminó fuera de control, lo que motivó un rápido despliegue de personal policial y de emergencias para asistir al conductor de este rodado.

Tras las primeras observaciones, los médicos determinaron que el conductor no sufrió lesiones de gravedad. Igualmente, por prevención, dispusieron el trasladado en ambulancia hasta el Hospital San Roque, donde le realizaron los controles médicos de rigor.

En el operativo participaron efectivos de la Sub comisaría de Villa Mercedes y personal del Destacamento de Bomberos Nº 2 Zona Norte de la Policía, los especialistas asistieron al conductor y trabajaron en la zona para asegurar el tránsito.

Luego, intervino el equipo de la División Criminalística Zona Norte, que realizó las pericias necesarias para intentar establecer las causas que provocaron el siniestro. Este incidente se produjo en una zona en la que se conectan distintos sectores del departamento, por lo que esto género alarma entre la gran cantidad de personas que circula habitualmente por el lugar.