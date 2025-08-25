Durante la tarde de este domingo se produjo un choque que tuvo como saldo a un total de seis heridos, entre los que se cuenta a una mujer embarazada y su pequeño hijo. De acuerdo a las primeras informaciones, en este choque participaron cuatro vehículos en total, entre los que estaba un patrullero de la Policía.

El patrullero en cuestión estaba circulando por la zona de Mendoza y Neuquén, un transitado cruce con semáforos en Chimbas. Las autoridades aseguran que el móvil policial se estaba dirigiendo a una intervención tras un hecho delictivo por lo que circulaba a gran velocidad.

Por esta zona circulaba un patrullero Chevrolet Cruze conducido por un cabo de apellido Saroca quien iba con otro cabo de apellido Guzmán. Este vehículo oficial iba por calle Neuquén de este a oeste. Este rodado oficial iba a un procedimiento hasta que llegó al cruce con Mendoza fue golpeado de atrás por una moto KTM 200cc que conducía un hombre.

Las fuentes aseguran que el patrullero hizo un trompo y terminó golpeando a dos motocicletas que estaban por calle Neuquén, en el carril de enfrente, esperando que el semáforo los habilitara para cruzar.

En una de estas motos iban dos personas, un hombre de 28 años de apellido Elizondo y su pareja, una joven de 29 años de apellido Escudero. Los dos iban en la moto con su hijo, de un año. Además, se conoció que la joven Escudero está embarazada de 19 semanas.

Tras el impacto, la familia que viajaba en la moto fue trasladada de urgencia el hospital Rawson. En el nosocomio los médicos determinaron que el pequeño solo sufrió politraumatismos leves y estaría fuera de peligro, en tanto que la mujer embarazada sufrió golpes y se espera para ver cómo evoluciona la gestación.

El herido de mayor gravedad fue el motociclista de la KTM que impactó al patrullero, este hombre sufrió un fuerte golpe y terminó inconsciente, aunque se cree que no habría sufrido heridas de gravedad.

En el caso de los ocupantes del patrullero, Saroca también está internado porque sufrió politraumatismos y un traumatismo encéfalo craneal. El sexto herido es el conductor de otra moto que estaba esperando el semáforo al lado de la pareja, este hombre sufrió algunos golpes por lo que estuvo internado algunas horas y luego fue dado de alta.

En este hecho intervino la UFI Delitos Especiales con el ayudante fiscal Emiliano Púgliese bajo las órdenes del fiscal Francisco Micheltorena de UFI N°4. Una de las primeras medidas probatorias fue la observación de las imágenes de las cámaras del Cisem que hay en la zona.