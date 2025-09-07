Un brutal incendio consumió todos los colectivos de una empresa de transporte

En las últimas horas de este sábado un incendio de grandes proporciones consumió todos los colectivos de una empresa de transporte ubicada en Pocito. Los bomberos trabajaron para controlar el siniestro y lograron evitar que el fuego llegara a las casas cercanas.

El incendio ocurrió en un la zona de calle Independencia, en la Villa Huarpe, en una empresa de transporte que sería propiedad de una familia de apellido Olivera.

En contacto con Diario 13, el jefe del cuerpo de Bomberos Voluntarios de Pocito, Agustín Moya, explicó que se quemaron completamente los siete colectivos que estaban estacionados en el predio de esta firma.

“Logramos controlar las llamas para que el fuego no avanzara a las viviendas cercanas al lote de la empresa, pero en el predio las pérdidas fueron totales”, aseguró Moya.

Un factor que destacó el bombero es que si bien las llamas alcanzaron grandes proporciones, no hubo heridos ni entre los vecinos ni en el personal de bomberos que trabajo en esta emergencia.

Ante la pregunta de qué pudo haber provocado las llamas, el bombero explicó que este siniestro aún se encuentra en investigación y agregó que aún no se sabe cómo iniciaron las llamas.

Trabajaron para contener las llamas los cuerpos de bomberos de la Policía de Rawson y bomberos voluntarios de Capital y Pocito.