Una situación de tensión se vivió este jueves en el barrio Conjunto 3, en Chimbas, durante un operativo conjunto de la Policía Rural y efectivos de la Comisaría 17ma. Todo comenzó cuando un caballo en evidente estado de abandono intentó escapar de sus dueños en medio del procedimiento y terminó corriendo por las transitadas calles de la zona, lo que generó preocupación por el riesgo de accidentes.

Luciano Castro, proteccionista de la provincia, relató lo sucedido a través de sus redes sociales. “Hoy, las ONGs Mundo Patitas y Rescate Equino participaron en un procedimiento en Chimbas, donde los dueños se negaron a entregar un animal a las autoridades, pese a contar con una orden judicial. No tuvieron mejor idea que soltar al animal en la ruta. Repudiamos este accionar y agradecemos a la Policía que operó en todo momento. Los ex dueños son unos irresponsables”, expresó.

La persecución del equino también fue descripta como riesgosa: “Tuvimos que accionar de forma mancomunada con la Policía, detrás del animal porque podía causar algún accidente, por la irresponsabilidad del dueño”, señaló Castro.

Finalmente, tras varios minutos de tensión, el caballo fue contenido y trasladado a un lugar seguro. Según detallaron desde las ONGs, el animal presentaba signos de maltrato, desnutrición y un evidente estado de miedo y nerviosismo.

Las organizaciones participantes repudiaron la actitud de los propietarios y confirmaron que el equino recibirá atención veterinaria y permanecerá bajo resguardo para su recuperación.