Esta tarde, un grave siniestro vial conmocionó a la localidad de 9 de Julio. Un ciclista perdió la vida luego de ser embestido por un camión en la Ruta 20 y calle Echegaray.

Fuentes policiales indicaron que creen que el conductor del camión se dio a la fuga tras el impacto. Efectivos y personal de Fiscalía llegaron al lugar para investigar y determinar la mecánica del accidente.

La zona quedó parcialmente restringida mientras se realizaban peritajes y se recolectaban testimonios de testigos.

Por el momento, no se difundió la identidad de la víctima, ya que primero debían notificar a sus familiares.