Este lunes 20 de octubre comenzó con un impactante siniestro vial en la provincia de San Juan. Todo sucedió en el departamento Capital, cuando un camionero perdió el control de su unidad y se estrelló contra una vivienda.

El siniestro vial tuvo lugar minutos antes de las 08:00 de la mencionada jornada. En ese momento un vehículo de carga circulaba en contramano por la calle Patricias Sanjuaninas cuando, se salió de la calzada al llegar al cruce con 9 de Julio.

Directamente el camión Mercedes Benz se subió a la vereda y terminó impactando contra una casa que está justo en la esquina. Todo indica que el conductor de la unidad no estaba en sus cinco sentidos, ya que circulaba en sentido contrario.