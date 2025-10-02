Por la tarde del pasado miércoles 1 de octubre se produjo una situación trágica en la provincia de San Juan. Un menor de edad de 13 años que sufría de múltiples discapacidades, perdió la vida cuando lo estaban trasladando al hospital para recibir asistencia médica.

Se trata de un adolescente que vivía con su familia en la Villa Los Tilos en el departamento Pocito. Según lo que relató su madre su hijo estaba durmiendo la siesta cuando de un momento a otro se levantó sintiendo que le faltaba el aire.

Cabe destacar que el menor sufría de discordia cerebral severa, una enfermedad neurológica que le produjo serias consecuencias como retraso madurativo, imposibilidad de caminar, ceguera, entre otras. Por este cuadro solía ser atendido por un neurólogo.

Sus padres lo subieron a su vehículo particular y lo trasladaron lo más rápido que pudieron hasta el hospital Rawson. Sin embargo, tristemente no llegaron a tiempo ya que cuando profesionales de salud lo atendieron comprobaron que ya no presentaba signos vitales.

Desde Flagrancia informaron que un médico legista analizó el cuerpo del menor. Así fue como comprobó que se trataba de un paciente con discapacidad neurológica y motriz, con hipotrofia de los 4 miembros, sin lesiones físicas externas, con suero y vía venosa periférica en antebrazo derecho. Por último, se confirmó que no tenía signos de violencia en el cuerpo.